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04.02.2019 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом водитель погиб при столкновении с деревом

Текст: Александр Гавриленко

Житель Волгоградской области погиб в ДТП, на полном ходу слетев с трассы и врезавшись в дерево в кювете.

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Трагедия произошла сегодня ночью около четырех часов утра. Как сообщили в управлении МВД по региону, 38-летний водитель на ВАЗ-21011 ехал со стороны Средней Ахтубы в сторону поселка Первомайский. Однако он не справился с управлением, съехал в кювет и на полном ходу влетел в дерево. В результате от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Автомобиль восстановлению также не подлежит – у него фактически снесена вся передняя часть и деформирован кузов. Теперь полицейским предстоит выяснить причину аварии. Возможно, причина в гололедице, которая минувшей ночью привела к большому числу аварий на Юге России.

К слову, этой же ночью в самом Волгограде 35-летний водитель вылетел с дороги и врезался в столб. Скорость была не очень высокой, поэтому водитель отделался травмами. Сейчас он находится в больнице.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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