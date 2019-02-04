Под Волгоградом водитель погиб при столкновении с деревом

Житель Волгоградской области погиб в ДТП, на полном ходу слетев с трассы и врезавшись в дерево в кювете.

Трагедия произошла сегодня ночью около четырех часов утра. Как сообщили в управлении МВД по региону, 38-летний водитель на ВАЗ-21011 ехал со стороны Средней Ахтубы в сторону поселка Первомайский. Однако он не справился с управлением, съехал в кювет и на полном ходу влетел в дерево. В результате от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Автомобиль восстановлению также не подлежит – у него фактически снесена вся передняя часть и деформирован кузов. Теперь полицейским предстоит выяснить причину аварии. Возможно, причина в гололедице, которая минувшей ночью привела к большому числу аварий на Юге России.

К слову, этой же ночью в самом Волгограде 35-летний водитель вылетел с дороги и врезался в столб. Скорость была не очень высокой, поэтому водитель отделался травмами. Сейчас он находится в больнице.