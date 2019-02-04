В аэропорту Ростова из-за тумана задержали несколько рейсов

Сильный туман и плохая видимость привели к том, что как минимум четыре рейса из Ростова-на-Дону задержаны на неопределенный срок.

Как сообщили в аэропорту Платов, сейчас задерживается два самолета в Москву, один в Санкт-Петербург и один в Тбилиси.

Утром сообщалось о трех задержанных рейсах Москва - Ростов-на-Дону. При этом самолет, следовавший из Петербурга в Ростов, не смог приземлиться в донской столице и отправился в Краснодар. Оттуда пассажиров доставляют в Ростов автобусом.

Добавим, что к полудню туман в Ростовской области рассеялся, регистрация на новые рейсы идет в штатном режиме.