В Краснодаре скончался известный джазмен Владимир Шаповалов

Солист Биг-бенда Георгия Гараняна заслуженный артист Кубани Владимир Шаповалов ушел из жизни в день своего рождения: третьего февраля ему исполнилось 68 лет.

Вечером его должны были поздравлять друзья и близкие. Но вместо радостного повода теперь они пришли, чтобы попрощаться с любимым артистом.

Он был солистом оркестра, созданного в Краснодарском творческом объединении "Премьера". Основателем, художественным руководителем и главным дирижером Биг-бенда с 1998 по 2010 год был легендарный джазмен Георгий Гаранян, чье имя коллектив носит сегодня. Владимир Шаповалов виртуозно владел флейтой, саксофонами-альт и сопрано. По оценке специалистов, он был замечательным импровизатором и аранжировщиком. С музыкальным шоу-театром, а позже с Биг-бендом Гараняна он объездил полмира.

Два года назад в Музыкальном театре состоялся юбилейный концерт Владимира Шаповалова "Первые 20 лет в джазе".

Очередное его выступление было намечено на 25 февраля. Теперь этот концерт пройдет без участия известного кубанского джазмена.

Коллектив ТО "Премьера" выразил соболезнования родным ушедшего из жизни артиста.