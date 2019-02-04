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04.02.2019 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новошахтинске семья отравилась угарным газом

Текст: Александр Гавриленко

Семья из пяти человек отравилась продуктами горения в городе Новошахтинске Ростовской области.

На Ставрополье супруги погибли от отравления газом

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ, трагедия произошла сегодня ночью. В доме по улице Международной была обнаружена супружеская пара и трое их несовершеннолетних детей (2009, 2016 и 2018 годов рождения) с признаками отравления продуктами горения. Годовалый ребенок погиб на месте, остальные члены семьи были госпитализированы в ближайшую больницу.

Пожара на месте не было, так что следователи и эксперты должны будут определить причину отравления происшествия. Наиболее вероятной версией считается неисправность дымохода печного отопления. Однако точную причину назовут после проведения всех необходимых экспертиз.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

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