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04.02.2019 10:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале уволят кондуктора, высадившего ребенка из-за плохой купюры

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В мэрии Магнитогорска провели проверку в отношении кондуктора трамвая, который 1 февраля отказался принять у девочки надорванную купюру и высадил ее на мороз.

Фото: iStock
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Виновник происшествия будет уволен, сообщили в понедельник в городской администрации.

- Проверка показала, что, отказавшись принять надорванную 50-рублевую купюру, кондуктор нарушил должностную инструкцию о порядке приема оплаты проезда, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Муниципальное предприятие "Маггортанс" приносит юной пассажирке и ее родителям свои извинения. Кондуктор будет уволен, а бригадир кондукторов и начальник цеха сбора выручки понесут дисциплинарное наказание в виде 100-процентного лишения премии.

Как отметили чиновники, такое поведение кондуктора противоречит политике МП "Маггортранс" и администрации города. Со всеми сотрудниками транспортного предприятия будут проведены профилактические беседы.

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