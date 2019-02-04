На Урале уволят кондуктора, высадившего ребенка из-за плохой купюры

В мэрии Магнитогорска провели проверку в отношении кондуктора трамвая, который 1 февраля отказался принять у девочки надорванную купюру и высадил ее на мороз.

Виновник происшествия будет уволен, сообщили в понедельник в городской администрации.

- Проверка показала, что, отказавшись принять надорванную 50-рублевую купюру, кондуктор нарушил должностную инструкцию о порядке приема оплаты проезда, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Муниципальное предприятие "Маггортанс" приносит юной пассажирке и ее родителям свои извинения. Кондуктор будет уволен, а бригадир кондукторов и начальник цеха сбора выручки понесут дисциплинарное наказание в виде 100-процентного лишения премии.

Как отметили чиновники, такое поведение кондуктора противоречит политике МП "Маггортранс" и администрации города. Со всеми сотрудниками транспортного предприятия будут проведены профилактические беседы.