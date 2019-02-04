Новости

В Краснодаре скончался известный джазмен Владимир Шаповалов 14:56
Что готовит для читателей Минская международная книжная выставка 14:55
Моуринью прибыл в Балашиху на матч КХЛ 14:53
В Сибири разработали препарат для лечения глиомы 14:52
В Госдуме оценили украинское признание об "обмане Запада" 14:50
Компания Volvo отзовет у россиян почти 2000 автомобилей 14:50
Глушаков согласился на проживание детей с женой и отказался от алиментов 14:45
Под Владимиром возбудили дело о смертельном ДТП 14:30
В Башкирии уволили полицейского, скинувшего со скамейки пенсионера 14:29
В ЕС могут запретить мед из рододендрона 14:26
В Сургуте напротив роддома закололи барана 14:25
Цеповяз переведен из амурской колонии в СИЗО Хабаровска 14:23
Врачи отказались выписывать нижегородца, делавшего кукол из трупов 14:18
В России подорожали автомобили 32 брендов 14:14
В аэропорту Ростова из-за тумана задержали несколько рейсов 14:08
Названы дата и место похорон Децла 13:53
В России создадут аналог противотанкового комплекса Javelin 13:52
Ученые выяснили, безопасно ли делать МРТ с татуировками 13:52
Вскрытие не выявило видимых причин смерти Децла 13:51
В Новошахтинске семья отравилась угарным газом 13:45
В Челябинске сбившая инспектора школьница пойдет под суд за угон и грабеж 13:44
В Ессентуках из-за пожара эвакуировали пациентов больницы 13:38
Минск: 90 исполнителей претендуют на выход в финал нацотбора "Евровидения-2019" 13:38
СК попросит арестовать водителя автобуса, попавшего в ДТП под Калугой 13:34
Новый отряд по борьбе с морскими диверсантами создан на Северном флоте 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят россиян телеканалы на текущей неделе
Чем удивят россиян телеканалы на текущей неделе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске сбившая инспектора школьница пойдет под суд за угон и грабеж

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске завершено расследование уголовного дела 16-летней школьницы, сбившей на угнанном Mercedes сотрудника ДПС. В возбуждении уголовного дела по статье о применении опасного насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) в отношении стритрейсерши отказано, в связи с тем, что на момент совершения преступления ей еще не исполнилось 16-ти. Однако ей предстоит ответить в суде за угон и два случая грабежа, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

В Петербурге иномарка сбила пешехода на тротуаре

- По версии следствия в сентябре прошлого года обвиняемая вместе со знакомой, еще не достигшей возраста привлечения к уголовной ответственности, возле дома по улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска под угрозой насилия открыто похитила несовершеннолетней золотую цепочку стоимостью 12 тысяч рублей, - сообщила представительница прокуратуры Наталья Мамаева. - Спустя три дня она же, но уже с другой соучастницей отобрала у той же жертвы золотые серьги стоимостью 3,5 тысячи рублей. Похищенным имуществом распорядилась по своему усмотрению. Кроме того, в ночь с 16 на 17 ноября прошлого года девушка неправомерно завладела автомобилем Mercedes Benz E 200, принадлежащим ее бабушке, после чего отправилась кататься по городу и совершила ряд ДТП.

Житель Ноябрьска напал на инспектора ДПС в служебной машине

История этой автомобильной прогулки наделала в Челябинске много шума. Как уже сообщала "РГ", Mercedes едва не спровоцировал несколько аварий, не остановился по требованию полицейского и был задержан лишь после того, как врезался в дорожный знак. Однако о дорожном инциденте стало известно лишь спустя месяц - от очевидцев из соцсетей. С их слов, c 15-летней девочкой в иномарке находился ее приятель. Судя по поведению на дороге, оба были неадекватны. Однако в полиции этот инцидент почему-то никак не зарегистрировали, а факт наезда на сотрудника, получившего ушибленную рану головы, ссадины лица и рук, и вовсе скрыли. В связи с чем челябинцы сделали вывод о том, что в ситуацию вмешались влиятельные родственники подростков.

После вмешательства прокуратуры и СК по факту сокрытия наезда на полицейского организована проверка, которая еще не закончена. Самой школьнице по совокупности преступлений грозит до семи лет лишения свободы. Суда она ожидает под домашним арестом.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Прокуроры изучат криминальную версию гибели дятловцев при наличии зацепок
В Госдуме предложили бесплатно раздавать продукты нуждающимся
МИД РФ: НАТО несет прямую ответственность за подрыв ДРСМД
Военная прокуратура проверит заражение 26 суворовцев паразитами
Появилось изображение российского гиперзвукового космического дрона