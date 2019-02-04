В Челябинске сбившая инспектора школьница пойдет под суд за угон и грабеж

В Челябинске завершено расследование уголовного дела 16-летней школьницы, сбившей на угнанном Mercedes сотрудника ДПС. В возбуждении уголовного дела по статье о применении опасного насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) в отношении стритрейсерши отказано, в связи с тем, что на момент совершения преступления ей еще не исполнилось 16-ти. Однако ей предстоит ответить в суде за угон и два случая грабежа, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- По версии следствия в сентябре прошлого года обвиняемая вместе со знакомой, еще не достигшей возраста привлечения к уголовной ответственности, возле дома по улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска под угрозой насилия открыто похитила несовершеннолетней золотую цепочку стоимостью 12 тысяч рублей, - сообщила представительница прокуратуры Наталья Мамаева. - Спустя три дня она же, но уже с другой соучастницей отобрала у той же жертвы золотые серьги стоимостью 3,5 тысячи рублей. Похищенным имуществом распорядилась по своему усмотрению. Кроме того, в ночь с 16 на 17 ноября прошлого года девушка неправомерно завладела автомобилем Mercedes Benz E 200, принадлежащим ее бабушке, после чего отправилась кататься по городу и совершила ряд ДТП.

История этой автомобильной прогулки наделала в Челябинске много шума. Как уже сообщала "РГ", Mercedes едва не спровоцировал несколько аварий, не остановился по требованию полицейского и был задержан лишь после того, как врезался в дорожный знак. Однако о дорожном инциденте стало известно лишь спустя месяц - от очевидцев из соцсетей. С их слов, c 15-летней девочкой в иномарке находился ее приятель. Судя по поведению на дороге, оба были неадекватны. Однако в полиции этот инцидент почему-то никак не зарегистрировали, а факт наезда на сотрудника, получившего ушибленную рану головы, ссадины лица и рук, и вовсе скрыли. В связи с чем челябинцы сделали вывод о том, что в ситуацию вмешались влиятельные родственники подростков.

После вмешательства прокуратуры и СК по факту сокрытия наезда на полицейского организована проверка, которая еще не закончена. Самой школьнице по совокупности преступлений грозит до семи лет лишения свободы. Суда она ожидает под домашним арестом.