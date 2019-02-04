В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков

Почти месячная норма снега выпала за выходные в Екатеринбурге: 18 миллиметров при среднем показателе февраля 19-20 миллиметров.

Снег шел почти круглосуточно. Дороги чистили, не переставая. "С пятницы и до понедельника на линии работало 994 машины, включая тракторы и самосвалы. Вывезли 22 тысячи 153 тонны снега", - докладывает пресс-служба администрации города.

В целом по Свердловской области толщина снежного покрова составила от 10 сантиметров на севере, западе и востоке региона до 27,8 сантиметра на юге.

В ближайшие дни кардинально погода на Среднем Урале не изменится: синоптики обещают местами небольшой снег и низкие температуры. Арктический воздух с Ямала-Карского моря начал движение на юг: почти вся неделя ожидается крепко морозной. Так, пятого февраля в области в горах и низинах будет до - 41 градуса. В Екатеринбурге шестого числа столбик термометра может опуститься до отметки 30-32 градуса.