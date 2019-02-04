В Сургуте напротив роддома закололи барана

Полиция Югры разбирается в обстоятельствах появления в соцсети видео, на котором под окнами роддома в Сургуте закололи барана.

На ролике видно, как возле медучреждения неизвестные "на выписку" режут барана: мужчина с помощью приятелей пытается заколоть животное прямо на улице, за этим наблюдает около десятка человек, среди которых женщины и дети.

- Первый раз такое вижу, хоть и мусульманин, - удивляется один из подписчиков паблика.

- Это нормальная традиция! Просто не понимаю, зачем это делать перед роддомом... Можно было в поселке где-нибудь или на даче, - недоумевает другой.

Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, сотрудники полиции по факту обнаружения в социальной сети видео проводят проверку. Уже установлена личность одного из участников видео - 32-летнего жителя Сургутского района.