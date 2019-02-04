В ближайшее время на Чистых прудах, а именно по соседству с кинотеатром "Ролан", откроется новый гастропроект создателей "Братьев Караваевых" - ресторан "Старик и море". Место обещает стать таким же самобытным, как и предыдущее авторское заведение этой ресторанной группы - заведение "Рынок и общепит" у метро "Новослободская", предлагающее "аутентичную" израильскую кухню и оформленную в духе ближневосточного рыночного кафе.

Как несложно догадаться по названию, визитной карточкой "Старика и моря" станут морепродукты, которые обещают бесперебойно доставлять с Дальнего Востока и предлагать по весьма приятным ценам. Что касается концептуальной составляющей, в меню и интерьере соединятся несколько полярных гастрономических и географических тем: фастфуд и высокое качество, Азия и Америка, соответственно, корейская и американская кухни. Интерьер по определению создателей, будет напоминать "атмосферу американской военной базы где-то в Юго-Восточной Азии": упрощенная до почти схематичных конструкций брутальная мебель, выставленные в зале как элементы декора холщовые мешки с рисом, деревянные ящики для продуктов, построенные в ровный солдатский ряд яркие консервные банки и приправы.

Как комментируют создатели проекта, подобный формат, в котором перетасованы разные кухни и традиции - крайне популярная по всему миру, но пока что плохо представленная в России тенденция. В меню будут соседствовать морские ежи - и тартары, устрицы с гребешками - и хотдоги с осьминогами или крабом, фишбургеры - и жюльен из японской мидии, креветки барбекю - и стейк из палтуса, говяжьи ребра для любителей мяса - и баклажаны с тофу для вегетарианцев.

Как и "Рынок и общепит" место будет работать по принципу самообслуживания.