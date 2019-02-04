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04.02.2019 04:15
Рубрика: В мире

Ученые: В Великобритании фиш-энд-чипс готовят из мяса вымирающих акул

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании ученые из Эксетерского университета выяснили, что на территорию страны ввозят мясо вымирающего вида акул. Из него готовят фиш-энд-чипс - неофициальное национальное английское блюдо, популярное среди туристов.

Фото: AP Photo/Michael Dwyer
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В рамках исследования специалисты собрали более ста образцов мяса, а также замороженные и свежие акульи плавники из кафе, предлагающих азиатскую кухню. Причем, более 70% собранных образцов составили блюда из жареной рыбы - фиш-энд-чипс, которые продаются в киосках стритфуд. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Nature.

Выяснилось, что большая часть образцов является мясом катрана - акул, промысел которых запрещен. А три образца мяса принадлежали краснокнижной акуле-молоту, которая является вымирающим видом.

По данным британских ученых, акулье мясо маркируется с нарушением законодательства. Предполагается, что одна из причин этого - сложность определения происхождения данного продукта по внешнему виду.

В мире Европа Великобритания
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