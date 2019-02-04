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Умер ударник культовых Blue Cheer Пол Уэйли

Новости
    04.02.2019, 10:25
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/consequence Фото: twitter.com/consequence
Фото: twitter.com/consequence

Пол Уэйли, барабанщик знаковой калифорнийской группы Blue Cheer, скончался 28 января на 73-м году жизни в Регенбсурге, в Германии. Об этом пишет Consequence of Sound.

Информацию подтвердил бывший менеджер и один из основателей группы Эрик Олбронд. Причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Blue Сheer собрались в 1966 году в Сан-Франциско, вскоре став одним из ведущих коллективов калифорнийской психоделической сцены. При этом не зацикливаясь, обильно экспериментируя со звуком, и, как следствие, став предтечами целой обоймы жанров - эйсид-рока, хэви-метал, стоунера, гранжа, панка.

Джим Моррисон, фронтмен The Doors, называл Blue Cheer "самой мощной группой" из всех, что он "когда-либо видел".

Пол Уэйли играл в Blue Cheer с 1967 по 2009 год с перерывами - до момента, как коллектив окончательно распался после смерти вокалиста Дики Петерсона в октябре 2009-го.

Группа записала тринадцать альбомов. Дебютный - в 1968-м.

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