Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая

Драматург, сценарист Татьяна Калецкая скончалась на 82-м году жизни. Об этом передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России.

"Не стало Татьяны Калецкой. В жизни она была любимой женой Александра Гельмана. Была его музой и поводом для написания сперва пьес, а затем и стихов", - говорится в некрологе.

Калецкая родилась 14 марта 1937 года. Дебютировала в 1970-м сценарием производственной киноповести "Ночная смена", написанной совместно с Гельманом. Ленту, в которой снялись Геннадий Корольков и Юрий Визбор, поставил Леонид Менакер ("Завещание профессора Доуэля", "Жаворонок").

Следом были сценарии к фильмам "Практикант" (первая самостоятельная работа), "Ксения, любимая жена Федора" Виталия Мельникова, драма "Считайте меня взрослым", "Плывут моржи" - с Дмитрием Харатьяном и Александрой Яковлевой, "Подружка моя" Александра Калягина, "Дорога без конца".