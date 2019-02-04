Новости

"Бабушка легкого поведения 2" снова возглавила российский кинопрокат 17:05
Вышел милый трейлер мультфильма с Милой Кунис "Волшебный парк Джун" 16:40
"Мальчик мой, куда же ты ушел?": Пугачева простилась с Децлом 16:31
Вышел трейлер фильма "Мы" - нового хоррора от создателей "Прочь" 16:10
Вышел новый трейлер фильма Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" 15:15

Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая

Наше кино
    04.02.2019, 18:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Драматург, сценарист Татьяна Калецкая скончалась на 82-м году жизни. Об этом передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России.

"Не стало Татьяны Калецкой. В жизни она была любимой женой Александра Гельмана. Была его музой и поводом для написания сперва пьес, а затем и стихов", - говорится в некрологе.

Калецкая родилась 14 марта 1937 года. Дебютировала в 1970-м сценарием производственной киноповести "Ночная смена", написанной совместно с Гельманом. Ленту, в которой снялись Геннадий Корольков и Юрий Визбор, поставил Леонид Менакер ("Завещание профессора Доуэля", "Жаворонок").

Следом были сценарии к фильмам "Практикант" (первая самостоятельная работа), "Ксения, любимая жена Федора" Виталия Мельникова, драма "Считайте меня взрослым", "Плывут моржи" - с Дмитрием Харатьяном и Александрой Яковлевой, "Подружка моя" Александра Калягина, "Дорога без конца".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер перезапуска "Сумеречной зоны" - от создателей "Прочь" 13:30
Появился тизер третьего сезона "Рассказа служанки" 13:00
Видео: Бри Ларсон обещает "показать парням" в тизере "Капитана Марвел" 12:10
Видео: тизер "Истории игрушек 4" представил новых героев 11:42
⧣ Россия
Фото: Эмиль Матвеев/ТАСС
Николай Дроздов: Децл был оригинальной личностью 10:40
Представитель Децла: Он никогда не жаловался на здоровье 03.02.2019
"Сел в кресло и умер": менеджер Децла рассказал о кончине рэпера 03.02.2019
⧣ утраты
Фото: twitter.com/consequence
Умер ударник культовых Blue Cheer Пол Уэйли 10:25
Жена Децла попрощалась с мужем в Instagram 03.02.2019
Мать Децла простилась с сыном в Instagram 03.02.2019
⧣ СССР
Фото: youtube.com/Киноконцерн "Мосфильм"
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Игорь Кан 01.02.2019
Умерла актриса из "Операции "Ы" Валентина Березуцкая 31.01.2019
Умер легендарный советский оператор, номинант "Эмми" Валерий Никонов 23.01.2019