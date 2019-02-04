Видео: концерн "Калашников" развеял главные мифы об АК

Специалист ижевского концерна наглядно продемонстрировал несостоятельность расхожих мифов об АК. Он выяснил, какой способ перезарядки автомата самый быстрый и сравнил эффективность автоматического и одиночного огня.

Любопытные и познавательные видеобзоры АК появились в сети. Их автор - технический консультант концерна "Калашников" Владимир Онокой.

Первым делом эксперт решил развеять сомнения скептиков, утверждающих, что автомат Калашникова не способен пробить ветки, и пуля калибра 5,45 рикошетит даже от травинки.

Стало быть, с иронией заметил Владимир Онокой, от АК можно защититься обычным банным веником. Через дубовые веники он и решил пострелять по мишеням на расстоянии 25 метров.

Производилось 15 выстрелов по листьям и 15 по веткам. Тестировали две модели АК-74М в калибре 5,45 и АК-104 калибра 7,62. Боеприпасы использовались армейские, со стальным сердечником.

Как показало испытание, примерно в 50 процентах случаев пуля АК-74М разворачивалась боком, но все-таки влетала в мишень.

В случае с АК-104 приблизительно 15 процентов пуль попадали в цель боком.

Вывод эксперта: "Если кто-то прятался в кустах, а вы в него не попали, скорее всего, виноваты вы".

Не оставил Владимир Онокой камня на камне от популярной байки, что АК был сконструирован Хуго Шмайссером.

Ее сторонники напирают на то, что пленный немецкий инженер с 1946 по 1952 годы работал на ижевском заводе.

Эксперт сравнил АК-74 с автоматом Sturmgewehr 44 - именно его в конце Второй мировой войны создал германский оружейник. Не путать с MP 38/40, известным как "Шмайссер". На самом деле, его разработал Генрих Фольмер, а Хуго Шмайссер лишь запатентовал использовавшийся в конструкции магазин.

Итак, на поверку оказалось, что схожи они лишь изогнутым магазином (такая форма используется для любого автомата под промежуточный патрон) и системой газоотвода. Но и она, по словам эксперта, применяется на множестве разных моделей. Например, на советском пулемете ДП-27, американской винтовке М-1, ручном пулемете BAR.

В остальном - ничего общего. Да и разбираются автоматы по-разному.

Если уж искать иностранное влияние на АК, то не у немцев, а у американцев. Михаил Калашников в своих воспоминаниях не скрывал, что ему очень понравилась конструкция затвора карабина Garand. Ей он вдохновлялся при создании самозарядного карабина, а затем и автомата. Но и при этом, затвор Калашникова отнюдь не копирует "гарандовский".

И главное: когда Шмайссер находился в Ижевске, АК уже был создан. И разрабатывал его Михаил Тимофеевич совсем в другом месте - в Коврове и на Щуровском полигоне в Подмосковье.

Много жарких споров в Сети происходит по поводу максимально быстрого способа перезарядки АК. Владимир Онокой протестировал четыре варианта.

Первый (левой рукой снизу) занял 3,62 секунды. Второй (левой рукой сверху) - 3,96 секунды. Третий, советский классический способ (правой рукой) - 4.59 секунды.

На десерт эксперт припас экзотическую "иракскую" перезарядку, когда автомат упирается в плечо, затворная рама оттягивается назад и новый магазин присоединяется именно в этот момент. На нее ушло 4, 16 секунд.

Вывод философский: "Самая быстрая перезарядка та, в которой вы натренировались".

И, наконец, Владимир Онокой проверил, насколько прицельной оказывается стрельба из "калаша" очередями. Сравнивал вновь АК-74М и АК-104.

При стрельбе по мишени с расстояния 10 метров старая модель проявила себя хорошо. Все пули попали в цель. А вот АК-104 из-за сильной отдачи был не так меток.

Не дал промаха АК-74М и на 25 метрах, но пули уже едва укладывались в мишень.

Понятно, что для "сто четвертого" эта задача оказалась еще сложнее. При длинной очереди третья и четвертые пули могут уйти за пределы мишени.

Испытывать АК-104 в автоматическом режиме при стрельбе на 100 метров Владимир Онокой даже не решился. А вот АК-74 проверил. Вердикт - только первая пуля в очереди попадает в цель.

Так что стрелять на такие дистанции очередями есть смысл, только если вы охотитесь на динозавра.