Видео: Водитель истошно завопил за секунду до ДТП

Какие-то 50-100 лет назад в топе наиболее популярных предсмертных фраз человечества были "эти-то грибы наверняка съедобные", "говоришь, что провод не под напряжением?" и "милая, не целься в меня, ружье все равно не заряжено". Но времена меняются и в последние десятилетия, с автомобилизацией человечества, наиболее частыми словами за миг до беды стали "тормоз, не газ! жми на тормоз!" и "нет, нет-нет-нет!". И, разумеется, их вариации на разных языках.

В последние дни все интернет-сообщество умиляется реакции водителя-канадца за секунду до неизбежного ДТП. В Монреале в эти дни морозно и ветрено, загородные трассы - гладкие как стекло и скользкие как угорь. Поэтому неудивительно, что, даже давя изо всех сил на тормоз, герой этого видео не смог вовремя остановить машину и легонечко тюкнул остановившийся впереди микроавтобус.

Но криков было - словно бы с поездом лоб в лоб столкнулся."O shirt! No, no, no, no, no, no, no, no! Nooooo...”

Очень может быть, что аудиофайл произведет впечатление на кого надо в Голливуде и канадское "no, no, no!" станет такой же классикой, как знаменитое российское "яяяяязь!" или крик Вильгельма.