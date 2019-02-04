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Вышел постапокалиптический трейлер финальных "Мстителей"

Новости
    04.02.2019, 11:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

3 февраля на Mercedes-Benz Stadium в Атланте, США, более семидесяти тысяч болельщиков наблюдали 53-й Супербоул - решающую игру американской Национальной футбольной лиги. Для телетрансляции которого студии, по традиции, припасают максимально жирные и желанные анонсы. О которых мы вам сегодня планомерно и расскажем.

В частности, в первых рядах максимально алчимых релизов - четвертые "Мстители", художественный фильм "Мстители: Финал". Дублированный тизер картины уже доступен на YouTube-канале Marvel Russia, презентуемый как "самый ожидаемый фильм киновселенной" и "завершение эпической саги об известнейших супергероях в мире".

Фото: kinopoisk.ru
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Зловещее тридцатисекундное видео показывает опустошенную Таносом Землю и оставшихся в живых членов команды Мстителей, которым предстоит разработать новый план по противодействию титану.

"После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку", - нагнетает тизер. "Да этот ролик мрачнее, чем вся вселенная DC!", - делятся пережитым комментаторы.

"Мстители: Финал" поставили братья Руссо. Это продолжение фильмов "Мстители", "Мстители: Эра Альтрона" и "Мстители: Война бесконечности" и 22-й порядковый фильм кинематографической вселенной Marvel.

Российская премьера - 25 апреля.

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