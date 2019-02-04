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Вышел трейлер сиквела "Дня сурка"

Новости
    04.02.2019, 09:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На официальном YouTube-канале PlayStation опубликован тизер-трейлер проекта "День сурка: Как отец, так и сын" (Groundhog Day: Like Father Like Son) - продолжения романтической темпоральной комедии 1993 года "День сурка".

Увы и ах (хотя, может, и наоборот: такое к лучшему): "Отец и сын" - не художественный фильм, а VR-игра. Сюжет которой продолжит историю кинокартины от лица Фила Коннорса-младшего, сын персонажа Билла Мюррея.

При этом сюжет - тот же: младший Коннорс приезжает в Панксатони и раз за разом проживает один и тот же день. При этом авторы, студия Tequila Works (игры Deadlight, Rime) сулят нелинейный сюжет, который сможет кардинально разворачиваться в зависимости принимаемых геймером решений, и "особую механику" петли времени.

Фото: youtube.com/ FilmStop Trailers
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Релиз обещан на текущий год.

К слову, Билл Мюррей и постановщик оригинальной ленты Гарольд Рамис (также сценарист и актер оригинальных "Охотников за привидениями", где сыграл Игона), некогда - большие друзья, вскоре вдрызг разругались. В дополнение к чему Гарольд умер - 24 февраля 2014 года, от аутоиммунного васкулита. Так что о каком-то полноценном сиквеле картины говорить наивно.

День сурка (Groundhog Day) - традиционный праздник США и Канады, отмечаемый ежегодно 2 февраля. В этот день энтузиастам предписано бдить за сурком, вылезающим из норы, и на основании его поведения строить прогнозы касаемо близости наступления весны.

Согласно расшифровке данной гадательной практики, если день пасмурный и сурок не видит своей тени, то он покидает нору, и значит, зима скоро закончится, а весна будет ранней. Но если день солнечный, то сурок видит тень, пугается ее и прячется обратно в нору. Тем приход весны оттягивая.

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