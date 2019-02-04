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04.02.2019 / 13:19
Красота
Женщина в Космосе: Эль Фаннинг представила новый аромат Miu Miu Twist
Духи Miu Miu Twist. Фото: Miu Miu
Духи Miu Miu Twist. Фото: Miu Miu

Презентация новых духов, выпускаемых модными брендами, теперь редко ограничивается стандартной рекламной кампанией из трех составляющих: лицо бренда - постеры - короткое видео. Благодаря соцсетям видеоролики стали разрастаться до небольших фильмов, чей формат позволяет размещать их на страницах в Инстаграм.

На днях на официальной странице молодежной линии итальянского бренда Prada, Miu Miu, появился фильм, приуроченный к запуску новых духов, Miu Miu Twist. Его главное действующее лицо - муза марки Эль Фэннинг. По сюжету актриса то передвигается по съемочной площадке, то предстает в роли современной Барбареллы, покоряющей новые планеты под слоганом Women on the Miun. Костюмы героини решены в пастельных тонах с добавлением - раз уж речь о Космосе - металлического блеска.

В самом парфюме также читается отсылка к прошлому: винтажные нотки просматриваются уже в дизайне флакона, напоминающего формой древнегреческую амфору, установленную на золотой "постамент", увенчанную черной крышкой и снабженную фирменным розовым "воротником" с надписью Miu Miu. В парфюмерной формуле, созданной Даниэлой Андри, преобладают древесные ноты и солируют базовые ноты кедра и розовой амбры.

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