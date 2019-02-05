19-летний сноубордист Дмитрий Логинов стал чемпионом мира

Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал триумфатором чемпионата мира, который проходит в американском Парк-Сити. Он выиграл "золото" первенства в параллельном гигантском слаломе.

19-летний россиянин пробился в финальный заезд, где победил представителя Словении Тима Мастнака. Отметим, что в заезде за третье место немец Стефан Баумейстер оказался сильнее двукратного олимпийского чемпиона, россиянина Вика Уайлда. Тот, в свою очередь, в полуфинале проиграл именно Логинову.

"Я не могу поверить, что стал самым молодым чемпионом мира в истории, это невероятно, - признался Дмитрий, чьи слова приводит пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS). - Я не раз выступал в таких условиях и был готов к турниру. Мне нужно было успешно выступить в квалификации, я смог это сделать, и вот я - чемпион мира".

Отметим также, что в аналогичной дисциплине у женщин "серебро" чемпионата мира завоевала Наталья Соболева. В финале она уступила представительнице Германии Селине Йорг. Еще одна россиянка, Милена Быкова, не сумела занять третье место, проиграв Ладине Йенни из Швейцарии.