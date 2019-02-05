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05.02.2019,  
16:06
Текст:  Николай Грищенко

Армия России может отказаться от патронов калибра 5,45 мм

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Российская армия в перспективе может отказаться использования патронов калибра 5,45 мм. Данное решение связано с недостаточным пробивным действием пули при поражении целей, которые защищены индивидуальными средствами защиты.

К такому выводу пришли военные ученые из ФГБУ "3 ЦНИИ" Михаил Самородский, Виктор Машляковский и Сергей Морозов. Исследователи отмечают, что в российской армии существующая система стрелкового вооружения базируется на образцах индивидуального оружия (автоматы, снайперские винтовки) и пулеметах двух калибров - 5,45 и 7,62 мм.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"В перспективе возможен отказ от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в средствах индивидуальной защиты на средних и повышенных дальностях стрельбы", - говорится в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ - 2018".

Ученые также полагают, что военным инженерам необходимо сосредоточить усилия на модернизации и улучшении характеристик патронов и стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

Напомним, что патрон калибра 5,45 мм был разработан в начале 1970-х годов. Советские конструкторы при проектировании патрона 5,45×39 мм учитывали опыт создания и боевого применения американского патрона 5,56×45 мм, поэтому новый патрон получился сопоставимым по эффективности, несмотря на меньшую мощность. Малокалиберная пуля с высокой начальной скоростью обеспечивает высокую настильность траектории.

В сравнении с патроном 7,62×39 мм, дальность прямого выстрела увеличилась на 100 метров, обладает неплохим пробивным действием и значительной убойной силой. Малый импульс отдачи в момент выстрела благоприятно сказывается на кучности и меткости стрельбы, а уменьшение массы патрона позволяет стрелку увеличить носимый боезапас - 200 патронов 7,62 мм весят столько же, сколько 300 патронов 5,45 мм.

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