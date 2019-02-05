Башню с "Громом" установили на старый советский БТР

Lecciones aprendidas del Conflicto sirio-II.

- "Los cubanos tenían razón."

Un BTR-60 (Heydar-7) con la torre de un BMP-1. pic.twitter.com/oScSQ8PuS8 — Juan Navarro García (@PePo_25) 4 февраля 2019 г.

В число экспонатов вошли образцы, выполненные на основе советских БТР-60. Эти бронетранспортеры были приобретены еще в 70-е годы при шахском режиме. Они активно применялись во время войны с Ираком, который также имел на вооружении большое количество такой техники.

По мнению военных экспертов, в настоящее время часть "шестидесятых" - как раз бывшие иракские, доставшиеся в виде трофеев.

Иранские специалисты разработали несколько вариантов модернизации старой техники. Например, на одном из демонстрировавшихся БТР-60 в качестве вооружения применена 23-мм спаренная автоматическая зенитная установка ЗУ-23-2. Ее особенностью является дистанционное управление. Машина может поражать как воздушные, так и наземные цели.

На другом бронетранспортере установлена башня от БМП-1 с 73-мм пушкой "Гром" и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. Сохранена возможность использовать выпускающиеся в Иране противотанковые управляемые ракеты "Малютка".

Необходимо отметить, что впервые такое боевое отделение устанавливалось на бронетранспортер еще в СССР, в 1971 году. Опытная колесная боевая машина пехоты ГАЗ-50 прошла испытания, но на вооружение принята не была.

Следующими, кто подобным образом доработал БТР-60, стали кубинцы. Их опыт, по всей видимости, и вдохновил иранцев.