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05.02.2019,  
12:28
Текст:  Алексей Иванов

Боекомплект РСЗО "Град" увеличат вдвое

Фото: Артур Лебедев/ТАСС Фото: Артур Лебедев/ТАСС
Фото: Артур Лебедев/ТАСС

В Министерстве обороны РФ началась работа над модернизацией реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Количество снарядов планируется увеличить вдвое - до 80 выстрелов, а также предусмотреть механизм зарядки второго боекомплекта.

Об этом говорится в статье, опубликованной в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ - 2018".

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
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"Данные изменения позволят увеличить огневую мощь пусковой установки, уменьшить численность боевого расчета с четырех до двух человек, а также сократить время пребывания на огневой позиции боевой машины и, как следствие, повысить коэффициент ее живучести", - отмечают авторы разработки.

Автоматизация операций зарядки, по их словам, не только снизит численность боевого расчета, но и сократит время свертывания-развертывания системы, что наилучшим образом скажется на ее живучести. Время перезаряжания должно сократиться с 6,5 до двух минут.

Размеры и вес обновленной РСЗО несколько вырастут, поэтому за основу предлагается взять шасси "КамАЗ", допустимые нагрузки превышены не будут. При этом максимальную скорость заряженной машины по сравнению с БМ-21 (официальное название РСЗО "Град") планируется повысить с 75 до 90 километров в час. Артиллерийская часть будет заимствована у БМ-21.

Напомним, что ранее модернизированную систему "Град" на шасси "КамАЗ" представили в Приднестровье.

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