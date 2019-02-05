Форум "Деловой России" пройдет в Московском международном доме музыки

О повышении качества жизни и новых технологиях пойдет речь на форуме "Деловой России" 6 февраля в Москве. В этом году он пройдет в Московском международном доме музыки (Космодамианская набережная, дом 52, строение 8). Его основной темой станет роль бизнеса в достижении национальных целей развития, которые были поставлены главой государства в рамках "майского указа".

К участию в форуме приглашены первые лица государства, руководители экономического блока правительства, главы субъектов Российской Федерации, эксперты и ведущие предприниматели страны.

Модератором пленарного заседания выступит президент "Деловой России" Алексей Репик.