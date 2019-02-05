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05.02.2019 12:35
Рубрика: Власть

Косачев назвал невыполнимыми требования к РФ в ПАСЕ

Требования к российской делегации в ПАСЕ заведомо невыполнимы, заявил на встрече с делегацией финских депутатов председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. При этом сенатор отметил, что отношения РФ и ПАСЕ зашли в тупик, однако его можно преодолеть, изменив процедурные правила.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Выздоровление в том, чтобы убрать из этих правил в принципе возможность ограничения полномочий делегаций по существенным и содержательным мотивам, тем самым исключить возможность создания неравенства в деятельности соответствующих делегаций в различных уставных органах Совета Европы и обеспечить принцип неделимости права голоса", - цитирует политика РИА Новости.

Напомним, еще в 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией, впоследствии санкции ужесточались. В результате российская делегация отказалась работать на таких условиях, РФ приостановила выплату взноса в ПАСЕ.

При этом Константин Косачев ранее отмечал, что РФ готова выплатить весь взнос в Совет Европы при условии полноправного участия России в деятельности уставных органов СЕ, включая ПАСЕ.
 
 

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