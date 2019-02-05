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05.02.2019 10:24
Рубрика: Власть

Лавров: Россия и Таджикистан обсудят новые проекты в энергетике

Текст: Игорь Дунаевский

Обсуждение новых проектов в энергетике и других отраслях планируется на предстоящем заседании межправительственной комиссии Россия-Таджикистан. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По словам министра, сторонами было зафиксировано поступательное развитие стратегического партнерства между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Например, объем двусторонней торговли только за прошлый год увеличился почти на треть. Среди перспективных отраслей для активизации сотрудничества Лавров отметил сельское хозяйство, где планируется реализовать инициативу глав государств "зеленый коридор" для импорта продуктов в Россию из Таджикистана.

Глава МИД РФ обсудил с президентом Таджикистана вопросы военно-технического сотрудничества, модернизации вооруженных сил республики, а также выделил стремление Душанбе поддерживать хорошие позиции русского языка, что "очень ценят" в Москве.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Таджикистан Правительство МИД
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