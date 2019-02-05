В начале недели автору этих строк довелось участвовать в Норвегии в публичной дискуссии под провокационным названием "Отречение Запада от престола?".

Под отречением имелись в виду процессы, когда ведущие страны западного мира - прежде всего США и Великобритания - взяли курс на отмежевание от прежде лелеемых ими практик и институтов, на уход в себя и гораздо более эгоистичное поведение. В связи с этим, подзадоривали участников организаторы, либеральный мировой порядок, который обеспечивал Западу лидерство, а остальным - приемлемые правила игры, рассыпается, а на смену ему идет если не полный хаос, то опасная конкуренция различных, зачастую диаметральных представлений о мире.

Вашему покорному слуге было предложено обрисовать российское видение ситуации, при этом заведомо предполагалось, что Россия полагает себя основным бенефициаром происходящего. Русские, мол, никогда не принимали тот самый либеральный порядок, а теперь сидят у себя в Москве и потешаются, глядя на конвульсии брекзита и пароксизм бульдожьей схватки в Вашингтоне. Да и не просто потешаются, а все время норовят плеснуть масла во все тлеющие очаги.

Сразу оставим в стороне последнюю гипотезу. Степень фобии на Западе по отношению к "руке Кремля" требует специалистов в сфере не международной политики, а клинического психоанализа. А вот по поводу того, насколько "отречение Запада" (это неточная и не вполне искренняя метафора, но допустим) радует Москву, пришлось глубоко задуматься.

Степень фобии на Западе по отношению к "руке Кремля" требует специалистов в сфере не международной политики, а клинического психоанализа

Российская традиция взгляда на мир на протяжении минимум трехсот лет западоцентрична. Плюсы и минусы российской одержимости Западом - предмет отдельной дискуссии. Но мы привыкли к тому, что точкой отсчета - притяжения, отталкивания, а чаще и того, и другого одновременно - является Запад. Это в целом отражало реальность - Европа, а потом Евроатлантика играли ведущую роль в международных делах. А после окончания холодной войны, которая была отмечена равновесием сил и влияния между СССР и "свободным миром", и вовсе наступил период западного доминирования в мировой системе.

Если отвлечься от зигзагов сложного и извилистого пути России в последние 30 лет, в сухом остатке будет два представления о месте страны в мире. Одно - 1990-х и первой половины 2000-х годов: Россия на каких-то условиях станет частью "расширенного" западного сообщества. Представление об условиях менялись по мере развития ситуации, но цель оставалась неизменной. С конца 2000-х до недавнего времени: Россия составит определенный противовес США и Западу в идейном и геополитическом смысле. Что-то вроде облегченной и усовершенствованной версии двухполюсной второй половины ХХ века.

А как же многополярный мир, о желательности и неизбежности которого еще с 1996 года говорил Евгений Примаков? Рискнем предположить, что практического воплощения в жизнь этой идеи никто тогда и даже долгое время потом себе не представлял. Сам лозунг многополярности, вполне понятно, был призван сбалансировать американскую гегемонию. Однако реализация его никогда не обретала конкретные формы.

Но вот этот самый полицентричный мир наступил. Ну или быстро наступает. Политически многополярность уже фактически свершилась. Экономически она принимает форму растущих торговых барьеров, усугубления протекционистских настроений и меркантилистских инстинктов. А вот в коммуникационной, и особенно финансовой, сфере сохраняется западная/американская гегемония. Вероятно, диверсификация будет продолжаться, но неравномерно и асимметрично. Главное, что в процессе возникновения нового - даже не порядка, а совокупности обстоятельств окончательно сходят на нет правила и институты прежней поры.

Самый свежий пример - Договор о РСМД, фактически закончившийся в конце прошлой недели. Не вдаваясь в подробности, кто в каких нарушениях виноват, можно констатировать: основополагающее двустороннее соглашение в сфере стратегической стабильности, заключенное на исходе холодной войны, перестает действовать. Если что-то его когда-нибудь и заменит, то уже многосторонняя договоренность. Но пока довольно долго не будет никакой, потому что нынешняя атмосфера не располагает ни к какому созиданию. Да и принципы отношений в этой области после исчерпания прежней модели еще совсем не ясны.

Сам по себе многополярный мир ни одной международной проблемы не решает, он только создает среду, в которой их надо решать иначе

"Отречение" Запада, точнее, наступление многополярной эры, когда Запад является одним из нескольких игроков, а возможно, и сам утрачивает внутреннее единство, создает для России новую ситуацию. Сам по себе многополярный мир ни одной международной проблемы не решает, он только создает среду, в которой их надо решать иначе. России приходится прежде всего перестраивать свое мышление с западоцентричного на диверсифицированное. Дается с большим трудом.

На вышеупомянутой конференции в Норвегии участники, с одной стороны, говорили о необратимых изменениях в мироустройстве и кризисе всех институтов, с другой - исправно повторяли традиционные мантры о незаменимости НАТО и атлантических связей в целом. В итоге гипотеза об "отречении" как будто повисла в воздухе. Никто с ней не согласился, но никто и не опроверг. Зато несколько ораторов посетовали на то, как же все стройно и понятно было в холодную войну. Вот уж трудно было предположить еще недавно, что по тому неуютному времени заскучают.