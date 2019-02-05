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05.02.2019 09:17
Рубрика: Власть

Медведев поручил проработать вопрос льгот для выпускников творческих вузов

Текст: Владимир Кузьмин

Министерство культуры проработает вопрос установления льгот при трудоустройстве выпускников творческих вузов в регионах, в том числе в части оплаты труда и жилищных условий.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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После встречи с преподавателями и студентами ГИТИСа премьер-министр Дмитрий Медведев расписал ряд поручений федеральным органам исполнительной власти. В том числе Минкульт до 1 марта должен изучить возможность введения льгот при трудоустройстве выпускников творческих вузов в субъектах Российской Федерации, включая вопросы оплаты труда и жилищных условий. До 15 марта министерство должно доложить о подготовке для национального проекта "Культура" программ повышения квалификации в области театрального искусства, включая обеспечивающих специалистов театрального цеха.

Министерство науки и высшего образования совместно с Минкультуры до 15 апреля представят предложения по внесению изменений в федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности "Актерское искусство" в части сроков обучения по специализации "Артист музыкального театра".

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