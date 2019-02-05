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05.02.2019 22:08
Рубрика: Экономика

Минтранс назвал условия закупки новых автобусов для муниципалитетов

Текст: Татьяна Шадрина

Неудачные дорожные решения будут включены Минтрансом в "черную книгу" дорожных практик. Это позволит регионам в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" не тратить зря время и средства.

Фото: iStock
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График выполнения проекта в этом году очень жесткий, так как число регионов в рамках нацпроекта выросло с 36 до 83. На 1 февраля 82 субъекта РФ утвердили свои программы по ремонту, реконструкции дорог, отметил на заседании комитета по транспорту глава Минтранса Евгений Дитрих. Программы работ на 2020 год нужно будет утвердить в этом году, чтобы обеспечить своевременное финансирование и начало самих работ.

Финансирование программ дорожной деятельности субъектов РФ из федерального бюджета в рамках национального проекта в текущем году составит порядка 111,2 миллиарда рублей (иные межбюджетные трансферты).

В проект включен пункт о развитии общественного транспорта. Новые автобусы на газомоторном топливе получат те муниципалитеты в 20 агломерациях России, которые обеспечат в них бесконтактную отплату проезда, а на пути следования - умные остановки, уточнил министр.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс
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