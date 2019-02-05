На дне океана: Lalique выпустил "морскую" коллекцию Aquatique

Специализирующийся на хрустале французский дом Lalique выпустил коллекцию Aquatique, посвященную реальным и мифологическим обитателям подводного мира. Специально для нее мастера бренда получили опытным путем два "морских" хрустальных оттенка: сдержанный и прохладный Bleu Persepolis и Green Mint, играющий сложными зелеными оттенками, которые в солнечный день можно увидеть где-нибудь на побережье Эгейского моря, где согласно древнегреческой мифологии находился дворец самого Посейдона.

Главными фигурантами коллекции, в которую вошли вазы, скульптуры и декантеры, стали акулы, популярная в странах Азии рыбка Кои - символ удачи и долголетия согласно китайской мифологии, и кони Посейдона с покрытыми чешуей рыбьими хвостами. Коллекция уже доступна в бутиках Lalique и в ЦУМе.