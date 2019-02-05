Генштаб разработал комплекс мер в связи с приостановкой США обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. План уже одобрил президент РФ Владимир Путин. Об этом на селекторном совещании в минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он напомнил два важных обстоятельства. Первое - Соединенные Штаты уже работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км. Отсюда - ответные зеркальные меры, которые по распоряжению президента РФ принимают наши военные.

Что это за меры? "В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии", - объяснил Шойгу.

По его словам, в те же сроки России предстоит создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности. "Использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования", - отметил министр.

Еще одна задача связана с необходимостью повысить дальность стрельбы разрабатываемых наземных ракетных комплексов. Шойгу прямо на совещании поручил своему заму Алексею Криворучко в кратчайшие сроки открыть соответствующие опытно-конструкторские работы.

Их финансирование, объяснил министр, пойдет за счет средств, на гособоронзаказ-2019 и на плановый период 2020-2021 годов. Иными словами, за дополнительными деньгами военные в казну не полезут.

На селекторе также шла речь о новых спутниковых системах разведки и навигации. "Сирийский опыт показывает, что для эффективного применения высокоточного оружия необходима детальная разведывательная и картографическая информация", - напомнил Шойгу.

Получить такие данные, по словам министра, можно только с помощью спутников, способных производить съемку Земли с высоким разрешением.