Nokia выпустит еще один дешевый смартфон на чистом Android

Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, планирует выпустить еще один девайс на чистом Android One. Новинка обещает быть не очень дорогой.

Как сообщает Nokia Power User, новинка получила кодовый индекс TA-1157. Какая именно модель будет выпускаться под ним, пока неизвестно. Зато известны характеристики устройства.

Согласно данным источников, смартфон получит 16/32 гигабайта постоянной памяти и 2/3 гигабайта оперативной - это относит его к среднему ценовому сегменту. Таким образом, можно предположить, что аппарат будет стоить 10-15 тысяч рублей.

Кроме того, есть информация о габаритах фронтальной панели устройства - она составит 149x71,3 миллиметра - это означает, что диагональ дисплея составит около шести дюймов. Инсайдеры также упоминают наличие аккумулятора емкостью 3000 мАч и модуль NFC.

Анонс новинок Nokia пройдет в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне в конце февраля.

Напомним, что, помимо Nokia, смартфоны на чистом Android выпускают Motorola, Xiaomi (модели Mi A1, Mi A2 и Mi A2 Lite), а также Google и ряд других производителей.