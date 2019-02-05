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05.02.2019 16:25
Рубрика: В мире

Новогодний гала-концерт в Китае посмотрели более 1 млрд 173 млн человек

Согласно статистическим данным, новогодний гала-концерт Медиакорпорации Китая 2019 года установил новый рекорд по масштабу просмотра. Праздничный концерт транслировало одновременно 239 телеканалов страны, тем более, при поддержке 218 зарубежных партнеров осуществлялась трансляция концерта в 162 странах и регионах мира. В момент трансляции общий объем зрительской аудитории, которые смотрели концерт по телевизору, при помощи компьютера, социальных медиа и другие устройств, составил 1 млрд 173 млн человек. Это на 4,2 млн человек больше, чем в прошлом году.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Статистические данные показывают, что примерно 96,98% зрителей дали положительную оценку праздничному концерту в этом году, и концерт 2019 года стал одним из лучших за последние годы.

Большинство зрителей смотрели новогодний гала-концерт через мобильные терминалы. При этом стоит отметить, что традиционно много людей смотрели концерт в Интернете. Медиакорпорация Китая при ведении трансляции с технологической точки полностью удовлетворила запросы требовательной интернет-аудитории.

Был установлен новый рекорд по количеству зрителей, которые приняли участие в интерактивных мероприятиях гала-концерта. К 4 февраля в интерактивном проекте под названием "Еще один счастливый год" в сети "Байду", через специальное мобильное приложение, приняли участие 20,8 млрд пользователей из разных стран. А количество просмотров через видеосервис "Доуинь", который помог зрителям передать поздравления в формате коротких видеороликов, составило 24,7 млрд раз, при этом свыше 3,37 млн человек снимали видеоролики новогоднего гала-концерта при помощи сервиса "Доуинь".

Материал предоставлен инфослужбой Приложения "Россия-Китай: главное"

В мире Восточная Азия Китай
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