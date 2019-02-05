Постановление администрации Приморского края от 5 февраля 2019 года № 55-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края за IV квартал 2018 года"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О прожиточном минимуме в Приморском крае", в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Администрация Приморского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за IV квартал 2018 года:

в расчете на душу населения - 12623 рубля;

для трудоспособного населения - 13310 рублей;

для пенсионеров - 10143 рубля;

для детей - 13782 рубля.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края - Глава Администрации Приморского края О.Н.Кожемяко

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