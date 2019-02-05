Недавно Государственный Эрмитаж приобрел великолепный серебряный кубок. Особую ценность придают ему надписи, свидетельствующие о том, что он был преподнесен воспитанниками одесского Ришельевского лицея их преподавателю А.Г. Тройницкому. В Эрмитаже фамилия Тройницких - "не пустой для сердца звук"
Первый номер "ежемесячного съ картинами народного журнала "Родина" вышел 8 января 1879 года. В наступившем юбилейном году мы перелистаем вместе с вами, дорогие читатели, пожелтевшие страницы "Родины" девятнадцатого века со знакомыми вам рубриками двадцать первого