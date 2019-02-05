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5 февраля 2019 г. 20:45
Общество
Текст: Артем Локалов

Пришел даже Лев

Как в Москве открывали один из самых известных магазинов
5 февраля 1901 года - 23 января по старому стилю - в Москве открылся магазин купцов Елисеевых, о котором еще во время стройки ходили легенды. О них и не только тест "Родины".
Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#товары