Путин проведет "двусторонки" в Сочи с Эрдоганом и Рухани

На следующей неделе, 14 февраля, в Сочи пройдет трехсторонний саммит президентов России, Ирана и Турции. Также состоятся отдельные встречи лидеров.

О том, что с Хасаном Рухани запланирована беседа на полях сочинского саммита, рассказал журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отдельная беседа с Рухани действительно запланирована. Она состоится 14 февраля в Сочи на полях трехсторонней встречи по Сирии", - заметил представитель Кремля.

Ранее Песков говорил "Интерфаксу", что в этот день также пройдет отдельная встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.