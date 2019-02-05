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05.02.2019,  
10:16
Текст:  Руслан Мельников

Рассекречен гранатометно-огнеметный комплекс "Смесь"

Появилась информация о новейшем российском ручном гранатометно-огнеметном комплексе "Смесь".

Минобороны РФ рассекретило это оружие, предназначенное для использования в боевой экипировке третьего поколения. В сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации - 2018" даже обнародовано изображение комплекса.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Там, в частности, говорится о появлении концептуально новых средств ближнего боя. Новое вооружение, к которому относятся реактивные штурмовые и многоцелевые гранаты, используется главным образом против инженерных сооружений, легкобронированной и небронированной техники, а также находящейся внутри этих сооружений и техники живой силы противника.

Новый комплекс, входящий в перспективную боевую экипировку, находится в активной стадии разработки. Также сообщается, что работа над комплексом "Смесь" началась после обобщения боевого опыта в локальных конфликтах.

О принципе действия "Смеси" пока ничего не известно, но не исключено, что новый гранатометно-огнеметный комплекс будет использоваться примерно так же, как хорошо зарекомендовавший себя реактивный пехотный огнемет "Шмель".

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