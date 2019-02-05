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05.02.2019 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Липчанка умерла в больнице после падения на нее снежной глыбы

Текст: Антон Валагин (Липецк)

Липецкие следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пенсионерки, получившей тяжелую травму при падении снежной глыбы с крыши.

В Мценске женщина пострадала из-за упавшего с крыши прокуратуры льда

Вечером 4 февраля глыба снега и льда с крыши жилого дома на улице Депутатской обрушилась на голову 78-летней женщине. Пенсионерку с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в больницу, утром во вторник она умерла.

- Для установления причины смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, жильцы дома, сотрудники управляющей компании. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за своевременную очистку крыши дома от снега, - рассказала представитель СУ СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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