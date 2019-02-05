В Подмосковье женщину убила ледяная глыба

В подмосковном городе Рошале упавший с крыши лед смертельно травмировал проходившую мимо женщину.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, трагедия произошла, когда женщина шла по тротуару около двухэтажного жилого дома. Судя по оперативному видео, которое опубликовали сотрудники ведомства, опасное место не было огорожено. Глыба упала почти мгновенно, женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Следственный отдел начал проверку. Сотрудники СК выяснят, кто должен следить за своевременной очисткой крыш.