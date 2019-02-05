На курильский остров Итуруп обрушился ураганный ветер

С вечера понедельника на острове Итуруп на Южных Курилах бушует ураганный ветер. Как сообщил агентству "Интерфакс" глава Курильского района Вадим Рокотов, непогода нарушила энергоснабжение и повредила несколько зданий в Курильске.

На некоторых домах частично разрушились фасадные покрытия. С крыши детской школы искусств улетело несколько листов кровли. В море бушует шторм.

Порывы ветра в буквальном смысле сносят с ног. Для безопасности детей в школах во вторник отменили занятия. Но все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Последствия циклона начали устранять после обеда.