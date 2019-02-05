Новые доки для ремонта подлодок построят на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке хотят заказать проект строительства новых доков для ремонта дизельных и атомных подводных лодок третьего и четвертого поколений. Определено и место - территория опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" с включенными градостроительными планами.

Заявку уже разместили на сайте госзакупок. Стоимость - 4,1 миллиона рублей. Она включает все затраты на работы, в том числе зарплату специалистов и рабочих, пошлины, налоги, сборы и другие расходы исполнителя.

Кстати, о больших планах на 2019 год говорил и заместитель директора дирекции капитального строительства (по модернизации и переносу мощностей) Дальневосточного завода "Звезда" Алексей Ушаков. Он отметил первый проект - строительство и реконструкцию вспомогательных производств для обеспечения ремонта дизельных и атомных подлодок третьего и четвертого поколений.

- Сюда входят, кроме реконструкции пяти зданий, доставшихся в наследство от бывшего предприятия, строительство новых зданий складского хозяйства на Северном молу, - сказал Алексей Ушаков. - Весь 2019 год пройдет в стадии активного строительства. Есть проектная документация на дноуглубление акватории, сейчас она проходит проверку в федеральном агентстве Росрыболовства. Грунт прошел экспертизы на наличие или отсутствие вредных для здоровья частиц. Вывод - никакой опасности для населения, а так же для флоры и фауны Уссурийского залива нет.

Территория под строительство доков занимает чуть более 1,7 гектара.