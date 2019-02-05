В Кировской области проверят данные об избиении педагогом ученика

Полиция Кировской области проверяет информацию об избиении педагогом кадетского класса ученика одной из школ города Яранска. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информации и общественных связей регионального МВД Сергей Баранцев.

- Есть заявление родителей учащегося седьмого класса. Сейчас проводится проверка. Решение не принято. Устанавливаются обстоятельства данного инцидента, - уточнил Баранцев.

Он также пояснил, что учитель, на которого подано заявление, мужчина.

В самой школе ситуацию "РГ" не прокомментировали, сославшись на отсутсвие директора. Вместе с тем, по данным ТАСС, педагог защищал девочку, которую ранее обижали семиклассники. Сразу после инцидента он написал заявление об увольнении, которое уже удовлетворено.