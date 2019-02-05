В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Энгельсе Саратовской области накануне в ДТП пострадали пять взрослых и ребенок.

Как сообщает областное управление ГИБДД, в центре города на углу улиц Тельмана и Волоха три легковых машины столкнулись с микроавтобусом Ford Transit, ехавшим по маршруту № 208.

В результате ДТП травмы получили пассажиры общественного транспорта: женщины 1956, 1975 и 1992 годов рождения и девочка 2007 года рождения, а также пассажиры одной из легковых машин - девушка 1994 и молодой человек 1995 г.р.

Кстати

В этот же день в Саратове произошел еще один инцидент с общественным транспортом, в автобусе на маршруте 18 "Д" из-за того, что водитель резко затормозил, упала и получила травму женщина 70 лет.