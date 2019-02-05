Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.02.2019,  
11:47
Текст:  Антон Валагин

Военным передали модернизированный Ту-160

Казанский авиазавод передал Минобороны первый в 2019 году модернизированный ракетоносец Ту-160. Самолет уже улетел к месту службы.

Фото: Группа "Кронштадт"
На российском беспилотнике "Орион" испытали авиабомбы

- Стратегический ракетоносец полностью прошел капитальный ремонт с модернизацией и успешно выполнил программу наземных и летных испытаний, - сообщили ТАСС в ПАО "Туполев".В рамках модернизации продлены сроки эксплуатации самолета, повышена эффективность его боевого применения.

Ту-160 - флагман дальней авиации России, сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Самолет может обрушить на противника 45 тонн бомб и ракет, пролетев перед этим 7300 километров. Продолжительность полета с дозаправками в воздухе ограничена лишь возможностями экипажа.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: Группа "Кронштадт"
На российском беспилотнике "Орион" испытали авиабомбы 09:59
Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15 31.01.2019
Видео: российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО 31.01.2019
гособоронзаказ
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
"Искандер-М" вооружат новыми типами ракет 04.02.2019
Российские военные получат 12 роботов-саперов "Уран-6" в 2019 году 01.02.2019
Сибирских офицеров перевооружат с пистолетов Макарова на "Грачи" 31.01.2019
самолеты
Истребитель F-35 сошел с ума 01.02.2019
Шойгу показали производство Су-30СМ в Иркутске 30.01.2019