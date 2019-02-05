Военным передали модернизированный Ту-160

Казанский авиазавод передал Минобороны первый в 2019 году модернизированный ракетоносец Ту-160. Самолет уже улетел к месту службы.

- Стратегический ракетоносец полностью прошел капитальный ремонт с модернизацией и успешно выполнил программу наземных и летных испытаний, - сообщили ТАСС в ПАО "Туполев".В рамках модернизации продлены сроки эксплуатации самолета, повышена эффективность его боевого применения.

Ту-160 - флагман дальней авиации России, сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Самолет может обрушить на противника 45 тонн бомб и ракет, пролетев перед этим 7300 километров. Продолжительность полета с дозаправками в воздухе ограничена лишь возможностями экипажа.