Красноярским осужденным выдадут модную одежду при освобождении

Молодые заключенные в Красноярском крае теперь будут выходить на свободу не с пустыми руками. В дорогу их бесплатно не только оденут в актуальную одежду по сезону, но и выдадут предметы гигиены. Вскоре к этому комплекту планируют добавить и сотовый телефон, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по региону.

Пионером в таком начинании станет Канская воспитательная колония. "Дорожный комплект" освободившиеся воспитанники начнут получать уже с нынешнего года. В ведомстве подчеркнули это первый такой эксперимент в стране.

В "дорожный комплект" войдут удобная сумка или рюкзак с гигиеническим набором: мыло, зубная паста и щетка, полотенце, туалетная бумага, одноразовый шампунь, бритвенный станок, крем для бритья. Так же отбывшему наказание подберут обувь, куртку, брюки, футболку, свитер, носки, шапку, перчатки, шарф. Все по сезону и подходящего размера.

- Все вещи качественные и, что немаловажно, соответствуют требованиям современной молодежи. Каждый дорожный набор будет формироваться индивидуально под воспитанника. Также планируется включить в набор и сотовый телефон, - рассказал заместитель начальника краевого ГУ ФСИН Андрей Луханин.