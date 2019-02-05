В Кузбассе отец держал на цепи 11-летнего школьника

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Кемерова. Его подозревают в истязании собственного ребенка.

О происходящем в семье сотрудникам правоохранительных органов стало известно только после того, как школьник сбежал из дома. Следователей насторожило, что родители заявили об исчезновении сына только через четыре дня после его пропажи. Мальчика нашли. Однако возвращаться домой он категорически отказался. Ребенок попросил изъять его из семьи и отправить в приют. Школьник рассказал о том, что на протяжении длительного времени над ним издевался родной отец.

- Отец избивал ребенка ремнем, при этом заставлял его лечь на кровать, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области. - Если сын приходил домой после того, как мужчина уже вернулся с работы, подозреваемый привязывал его цепью к 16-килограммовой гире.

Медики диагностировали у ребенка психическое расстройство, спровоцированное жестоким обращением отца. Сам кемеровчанин пояснил, что таким образом воспитывал мальчика, "приучая к нормальной жизни".

Известно, что родители школьника проживают в коммунальной квартире и злоупотребляют спиртными напитками. Ни мать ребенка, ни их соседи не сообщали о жестоком воспитании сына в службу опеки и правоохранительные органы.