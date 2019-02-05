В Томске задержан глава департамента лесного хозяйства

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника департамента лесного хозяйства Томской области. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело возбуждено по результатам совместной проверки томской транспортной прокуратуры и регионального управления ФСБ России.

По данным следствия, главный лесничий Томской области обеспечил коммерческой организации заключение трех государственных контрактов. Фирма должна была выполнить работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в насаждениях лесничеств Томской области в рамках введенного режима "чрезвычайная ситуация". Общая сумма контрактов составила почти 258 миллионов рублей.

Отмечается, что чиновник действовал в интересах организации, так как находился в дружеских отношениях с ее руководством. При этом лесничий знал о том, что у данной организации нет возможности самостоятельно выполнить работы по данным контрактам. В результате фирма заключила договоры субподряда по более низкой стоимости и таким образом "заработала" около 28,5 миллионов рублей.

- На указанную сумму бюджету Томской области причинен значительный материальный ущерб, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР Томской области Елена Лебедева.

Дома и на работе у задержанного начальника департамента лесного хозяйства прошли обыски. Мера пресечения чиновнику будет избрана завтра.