В ДТП в Карачаево-Черкесии погибли два человека и четверо ранены

На федеральной трассе "Черкесск - Домбай" произошла крупная авария с двумя погибшими и четырьмя ранеными. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП случилось на 23 километре автомагистрали. Участники аварии - ВАЗ-211440 и Lada Kalina, за рулем которых были водители 19 и 33 лет.

В результате столкновения на месте погибли двое пассажиров одного из автомобилей, четыре человека получили различные травмы, в том числе сами водители.

Раненых доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, водителей проверят на наличие в крови алкоголя или психотропных веществ. Как рассказали в полицейском ведомстве, участок автодороги, где произошло столкновение, не является опасным с точки зрения аварийности.