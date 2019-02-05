Директора псковской ОЭЗ уволили за коррупцию

В отношении директора особой экономической зоны "Моглино" в Псковской области Ольги Торбич возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Статья и обстоятельства уголовного дела не называются, указано лишь, что там присутствует "коррупционная составляющая" и расследование ведет Управление ФСБ России по Псковской области.

Ольга Торбич освобождена от своих обязанностей. Куратором ОЭЗ назначена заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева. Она же возглавила совет директоров особой экономической зоны, а исполняющим обязанности директора ОЭЗ стал Олег Бедских.

В правительстве региона отмечают, что сложившаяся в "Моглино" ситуация не повлияет на реализацию уже действующих и планируемых проектов.