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05.02.2019,  
09:59
Текст:  Светлана Цыганкова

На российском беспилотнике "Орион" испытали авиабомбы

Фото: Группа "Кронштадт" Фото: Группа "Кронштадт"
Фото: Группа "Кронштадт"

На российском беспилотном летательном аппарате  "Орион" испытали бомбовое вооружение. О результатах ничего не сообщается.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России
Разработчики назвали срок создания ПАК ДА

Испытали авиационные бомбы еще в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Какие конкретно это были боеприпасы, не известно. Но еще на военно-техническом форуме "Армия-2017" разработчики представили линейку авиационного вооружения для беспилотников, масса боеприпасов - от 25 до 50 килограммов. Они построены по модульному принципу с единой конструктивной базой. Дальность действия - до 100 километров. На форуме также сообщили, что боеприпасы участвуют в испытаниях на одном из "больших" отечественных беспилотных аппаратов.

Тогда же свой блок управления оружием для "Ориона" продемонстрировала и группа "Кронштадт", которая и разработала беспилотник "Орион".

"Орион" - российский беспилотный летательный аппарат. Имеет большую продолжительность полета и грузоподъемность. Предназначен для визуальной, радиоэлектронной, радиотехнической разведки. В качестве разведывательного аппарата был испытан в Сирии.

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