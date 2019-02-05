На российском беспилотнике "Орион" испытали авиабомбы

На российском беспилотном летательном аппарате "Орион" испытали бомбовое вооружение. О результатах ничего не сообщается.

Испытали авиационные бомбы еще в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Какие конкретно это были боеприпасы, не известно. Но еще на военно-техническом форуме "Армия-2017" разработчики представили линейку авиационного вооружения для беспилотников, масса боеприпасов - от 25 до 50 килограммов. Они построены по модульному принципу с единой конструктивной базой. Дальность действия - до 100 километров. На форуме также сообщили, что боеприпасы участвуют в испытаниях на одном из "больших" отечественных беспилотных аппаратов.

Тогда же свой блок управления оружием для "Ориона" продемонстрировала и группа "Кронштадт", которая и разработала беспилотник "Орион".

"Орион" - российский беспилотный летательный аппарат. Имеет большую продолжительность полета и грузоподъемность. Предназначен для визуальной, радиоэлектронной, радиотехнической разведки. В качестве разведывательного аппарата был испытан в Сирии.