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05.02.2019 20:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге пройдет концерт в честь столетия Даниила Гранина

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
В Петербурге 9 февраля в Большом зале филармонии пройдет торжественный концерт в память о Данииле Гранине.

Как сообщает пресс-служба филармонии, Академический симфонический оркестр под управлением Мариса Янсона исполнит Пятую симфонию Бетховена и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Прокофьева.

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Дирижировать оркестром будет Марис Янсонс, к слову, с Даниилом Граниным они были большими друзьями.

Партии на фортепиано исполнит всемирно известный пианист Денис Мацуев. Вести вечер будет Николай Буров.

- Даниил Александрович очень любил музыку и, несмотря на болезни, старался посещать филармонию. Зал, музыканты, слушатели, и, конечно, в первую очередь, сама музыка придавали ему силы, - говорит дочь писателя Марина Данииловна Чернышова.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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