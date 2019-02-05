В Петербурге пройдет концерт в честь столетия Даниила Гранина

В Петербурге 9 февраля в Большом зале филармонии пройдет торжественный концерт в память о Данииле Гранине.

Как сообщает пресс-служба филармонии, Академический симфонический оркестр под управлением Мариса Янсона исполнит Пятую симфонию Бетховена и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Прокофьева.

Дирижировать оркестром будет Марис Янсонс, к слову, с Даниилом Граниным они были большими друзьями.

Партии на фортепиано исполнит всемирно известный пианист Денис Мацуев. Вести вечер будет Николай Буров.

- Даниил Александрович очень любил музыку и, несмотря на болезни, старался посещать филармонию. Зал, музыканты, слушатели, и, конечно, в первую очередь, сама музыка придавали ему силы, - говорит дочь писателя Марина Данииловна Чернышова.