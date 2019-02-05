В Петербурге ребенок загорелся от газовой плиты

В Петербурге в травмпункт поликлиники №104 доставлена шестилетняя девочка, которая получила серьезные ожоги от газовой плиты. Об этом происшествии корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. У девочки на груди и животе обнаружены ожоги второй и третьей степени, поражено шесть процентов тела.

В больницу ребенка принесли родители, проживающие в доме на проспекте Луначарского. По их словам, дочка слишком близко подошла в работающей газовой плите, и на ней вспыхнула одежда.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку случившегося.